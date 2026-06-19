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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 19 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 10 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:59 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 8 - 13 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° Suroeste 10 - 17 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 15 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 10 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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