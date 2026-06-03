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¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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