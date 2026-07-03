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¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 4 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 4 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 4 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 11°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 5 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 Sur 2 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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