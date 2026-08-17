Mal tiempo en gran parte del país: dónde rigen las alertas por nieve, tormentas y vientos intensos

Dónde rigen las alertas por nieve, tormentas y vientos intensos. Foto: Freepik

El mal tiempo se extenderá durante este lunes por distintas regiones del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos. Las condiciones más adversas estarán asociadas a nevadas, tormentas fuertes y vientos con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En Mendoza se concentra uno de los principales focos de atención. Una alerta naranja alcanza a amplios sectores de la provincia por nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 10 y 25 centímetros. En las zonas más bajas, en cambio, las precipitaciones podrían darse como lluvia o aguanieve.

El panorama también es complicado en distintos puntos de la cordillera. Neuquén, San Juan y La Rioja, además de sectores cordilleranos de Mendoza, tienen una alerta amarilla por nieve. En las áreas de mayor altura de Cuyo podrían acumularse hasta 60 centímetros. El viento, además, podría levantar la nieve y generar una marcada disminución de la visibilidad. Para Neuquén y el sur de Santa Cruz se esperan acumulaciones de entre 5 y 30 centímetros.

Alertas naranja y amarilla por temporal de nieve, tormentas y vientos en nueve provincias. Foto: SMN

Las tormentas serán otro de los fenómenos que afectarán al país. En el Litoral, el SMN anticipa lluvias de distinta intensidad para Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, con posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. En algunos sectores podrían registrarse entre 60 y 80 milímetros de lluvia, principalmente en Entre Ríos y el sur de Corrientes.

A este escenario se suma el viento en la región cordillerana del norte y Cuyo. Sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy permanecen bajo alerta amarilla. Se prevén velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que, en los sectores más expuestos, podrían alcanzar los 130 km/h.

Cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín llega con una pregunta clave para quienes quieren organizar salidas, paseos o descanso fuera de casa: ¿habrá lluvia o acompañará el sol? Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para Buenos Aires será determinante para definir si el clima permitirá disfrutar de planes al aire libre durante este lunes 17 de agosto.

En medio de días marcados por la nubosidad, el frío y algunas señales de inestabilidad, la atención estará puesta en cómo evolucionará el tiempo durante la jornada feriada. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permitirá saber si conviene preparar abrigo, paraguas o si el clima dará una tregua para aprovechar el día con actividades al aire libre en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA Foto: REUTERS

Cómo estará el clima en Buenos Aires este lunes 17 de agosto

El lunes 17 de agosto tendrá un clima fresco, gris y ventoso en Buenos Aires. La temperatura irá de 10 °C de mínima a 14 °C de máxima, con cielo mayormente nublado y apenas 10% de chances de lluvias durante la jornada.

Aunque no se espera un día pasado por agua, el dato clave serán las ráfagas de hasta 50 km/h, que pueden hacer que la sensación térmica sea más baja. Será un feriado con poco sol, ambiente frío y condiciones algo incómodas para estar mucho tiempo al aire libre.

Después del lunes 17: ¿vuelve la inestabilidad o mejora el tiempo?

Después del feriado, el martes será el día más complicado de la semana: se esperan lluvias por la mañana, mal tiempo durante el resto del día y ráfagas de hasta 59 km/h hacia la tarde. La temperatura bajará, con mínima de 8 °C y máxima de 12 °C.

Desde el miércoles, el clima tenderá a estabilizarse, aunque seguirá fresco. El miércoles estará parcialmente nublado, el jueves volverá la nubosidad con baja chance de lluvia y el viernes cerrará con cielo parcialmente nublado, mínimas de 8 °C y máximas cercanas a 14 °C.