comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Mal tiempo en gran parte del país: dónde rigen las alertas por nieve, tormentas y vientos intensos

El SMN mantiene alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos. Las condiciones más adversas estarán asociadas a nevadas, tormentas fuertes y vientos con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Dónde rigen las alertas por nieve, tormentas y vientos intensos.
Dónde rigen las alertas por nieve, tormentas y vientos intensos. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mal tiempo se extenderá durante este lunes por distintas regiones del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos. Las condiciones más adversas estarán asociadas a nevadas, tormentas fuertes y vientos con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En Mendoza se concentra uno de los principales focos de atención. Una alerta naranja alcanza a amplios sectores de la provincia por nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 10 y 25 centímetros. En las zonas más bajas, en cambio, las precipitaciones podrían darse como lluvia o aguanieve.

El panorama también es complicado en distintos puntos de la cordillera. Neuquén, San Juan y La Rioja, además de sectores cordilleranos de Mendoza, tienen una alerta amarilla por nieve. En las áreas de mayor altura de Cuyo podrían acumularse hasta 60 centímetros. El viento, además, podría levantar la nieve y generar una marcada disminución de la visibilidad. Para Neuquén y el sur de Santa Cruz se esperan acumulaciones de entre 5 y 30 centímetros.

Alertas naranja y amarilla por temporal de nieve, tormentas y vientos en nueve provincias. Foto: SMN

Las tormentas serán otro de los fenómenos que afectarán al país. En el Litoral, el SMN anticipa lluvias de distinta intensidad para Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, con posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. En algunos sectores podrían registrarse entre 60 y 80 milímetros de lluvia, principalmente en Entre Ríos y el sur de Corrientes.

Contenido Recomendado

Clima hoy:cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA

Clima hoy: cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

A este escenario se suma el viento en la región cordillerana del norte y Cuyo. Sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy permanecen bajo alerta amarilla. Se prevén velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que, en los sectores más expuestos, podrían alcanzar los 130 km/h.

Cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín llega con una pregunta clave para quienes quieren organizar salidas, paseos o descanso fuera de casa: ¿habrá lluvia o acompañará el sol? Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para Buenos Aires será determinante para definir si el clima permitirá disfrutar de planes al aire libre durante este lunes 17 de agosto.

En medio de días marcados por la nubosidad, el frío y algunas señales de inestabilidad, la atención estará puesta en cómo evolucionará el tiempo durante la jornada feriada. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permitirá saber si conviene preparar abrigo, paraguas o si el clima dará una tregua para aprovechar el día con actividades al aire libre en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Frío polar
Cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA Foto: REUTERS

Cómo estará el clima en Buenos Aires este lunes 17 de agosto

El lunes 17 de agosto tendrá un clima fresco, gris y ventoso en Buenos Aires. La temperatura irá de 10 °C de mínima a 14 °C de máxima, con cielo mayormente nublado y apenas 10% de chances de lluvias durante la jornada.

Aunque no se espera un día pasado por agua, el dato clave serán las ráfagas de hasta 50 km/h, que pueden hacer que la sensación térmica sea más baja. Será un feriado con poco sol, ambiente frío y condiciones algo incómodas para estar mucho tiempo al aire libre.

Después del lunes 17: ¿vuelve la inestabilidad o mejora el tiempo?

Después del feriado, el martes será el día más complicado de la semana: se esperan lluvias por la mañana, mal tiempo durante el resto del día y ráfagas de hasta 59 km/h hacia la tarde. La temperatura bajará, con mínima de 8 °C y máxima de 12 °C.

Desde el miércoles, el clima tenderá a estabilizarse, aunque seguirá fresco. El miércoles estará parcialmente nublado, el jueves volverá la nubosidad con baja chance de lluvia y el viernes cerrará con cielo parcialmente nublado, mínimas de 8 °C y máximas cercanas a 14 °C.

ClimaPronóstico
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Clima hoy:cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA

    Clima hoy: cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA

  2. ¿Se terminan los días grises? cómo estará el clima esta semana y cuándo vuelve a bajar la temperatura, según el SMN

    ¿Se terminan los días grises? cómo estará el clima esta semana y cuándo vuelve a bajar la temperatura, según el SMN

  3. Mapa de El Niño en Argentina:dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

    Mapa de El Niño en Argentina: dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

  5. Se avecina un tormentón:a qué hora llueve hoy sábado 15 de agosto, según el pronóstico

    Se avecina un tormentón: a qué hora llueve hoy sábado 15 de agosto, según el pronóstico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos