Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 12 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 10 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 14 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 27m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:07 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 14 - 37 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Norte 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Este 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 0 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Noreste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Norte 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Norte 3 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Norte 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Norte 3 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noreste 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Norte 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Noreste 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Norte 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Norte 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Norte 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noreste 10 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Noreste 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Noreste 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.