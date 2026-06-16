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El tiempo en Catamarca hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:13 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 8 - 26 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Este 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 12° Oeste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 11° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° Sur 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sur 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Suroeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sur 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Oeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Este 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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