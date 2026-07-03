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¿Qué ropa usar hoy en Catamarca? El pronóstico para este 3 de julio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 3 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 13 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 19 - 56 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 14 - 53 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 21 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 3 de julio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:16 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 3 de julio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 56 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 10 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 11 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 12 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 13 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 13 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 13 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 13 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 13 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 16 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 16 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 20 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noreste 21 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° Noreste 21 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Noreste 18 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Noreste 21 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 19 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 19 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 18 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 18 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 15 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 14 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 15 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 16 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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