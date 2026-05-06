Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 14h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
20°
Viento
Noreste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Noroeste 5 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
24°
Viento
Norte 15 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 15 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 29°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:53 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 15 - 38 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Norte 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Noreste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Noreste 5 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 23° 25° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 26° 27° Norte 7 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 29° 28° Noreste 4 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 28° 28° Sur 2 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 29° Suroeste 6 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 28° Suroeste 5 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 28° 28° Oeste 3 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 28° 28° Noroeste 5 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 27° 27° Noroeste 5 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 24° 25° Norte 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 24° 25° Norte 15 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 24° 25° Norte 15 - 37 km/h 0% Cielo despejado
23:00 23° 25° Norte 5 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Sur 6 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.