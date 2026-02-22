Clima en Buenos Aires durante la mañana

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcial pero claramente nuboso. Temprano, las temperaturas esperadas estarán más bajas, situándose alrededor de los 5.6°C, lo que lo convierte en un panorama fresco para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde, se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 15.7°C. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, mientras que hacia la noche las nubes podrían dispersarse ofreciendo una visión más despejada. Con una humedad del 92%, es probable que la sensación térmica se sienta más fría. El viento soplará a una velocidad media de alrededor de 10 km/h, afectando ligeramente la percepción del clima. Para aquellos interesados en el mundo astronómico, hoy no se esperan eventos significativos de lluvia, nieve, o viento extremo, sugiriendo un ambiente mayormente tranquilo.