Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:38 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.