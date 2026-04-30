Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
17°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
22°
Viento
Este 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:25
Horas de luz11h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:20 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sur 7 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sur 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Este 8 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Este 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Este 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Noreste 10 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 24° Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Este 9 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 22° Este 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 22° 22° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 22° 22° Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 22° 22° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 22° 22° Este 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.