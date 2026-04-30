El tiempo en Chaco hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:20 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Sur 4 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Norte 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Sur 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|15°
|15°
|Este 8 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|17°
|17°
|Este 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|19°
|19°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|22°
|22°
|Este 9 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|23°
|25°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|24°
|25°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|25°
|26°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|25°
|26°
|Noreste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|25°
|26°
|Noreste 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|25°
|26°
|Noreste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|24°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|22°
|Este 9 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|22°
|22°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|22°
|22°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|22°
|22°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|22°
|22°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|22°
|22°
|Este 14 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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