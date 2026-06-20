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Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
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El pronóstico para Chaco este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 12 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
10°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:45 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 4 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 10° Este 7 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Este 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 6 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noreste 6 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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