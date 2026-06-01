Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 21 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.