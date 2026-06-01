Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 20 - 33 km/h
Lluvia
60% 0.7 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 21 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 35 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 13 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 14 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 13 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 13 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 14 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 15 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noreste 18 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noreste 18 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Noreste 20 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 18 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 20 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 20 - 33 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 20 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noreste 20 - 33 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noreste 20 - 32 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noreste 21 - 33 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.