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El tiempo en Chubut hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 27 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 27 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 25 - 38 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 26 - 42 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 27 - 43 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 27 - 48 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Oeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Suroeste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sur 22 - 37 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Sur 12 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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