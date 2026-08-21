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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 22 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 26 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 29 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 52 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 21 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 22 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 21 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 21 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Suroeste 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 29 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Suroeste 29 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Suroeste 28 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Suroeste 26 - 50 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Sur 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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