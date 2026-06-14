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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico para Chubut este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 21 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 21 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Oeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 21 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 35 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Oeste 19 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Oeste 17 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Oeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 12 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 15 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 16 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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