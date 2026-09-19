Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 19 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 26 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 48 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|12°
|12°
|Noroeste 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Oeste 11 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|11°
|11°
|Oeste 11 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Oeste 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|10°
|Noroeste 14 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Oeste 14 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Oeste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|18°
|Noroeste 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Noroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|23°
|25°
|Noroeste 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|25°
|25°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|25°
|25°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|26°
|26°
|Noreste 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|27°
|26°
|Noreste 24 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|26°
|25°
|Noreste 26 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|25°
|Noreste 21 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|20°
|20°
|Norte 18 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|22°
|22°
|Noroeste 21 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|21°
|21°
|Noroeste 9 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|20°
|20°
|Noroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Noroeste 9 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán