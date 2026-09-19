comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 26 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 9 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 26 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 28°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 12° 12° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Oeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noroeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Oeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Noroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 25° Noreste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 25° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 26° Noreste 24 - 43 km/h 0% Soleado
17:00 26° 25° Noreste 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Noreste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noreste 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Norte 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 22° 22° Noroeste 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Noroeste 9 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires

    Llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires

  2. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  3. Clima de Buenos Aires:qué día la temperatura llegará a 26 °C y cuándo vuelven las lluvias

    Clima de Buenos Aires: qué día la temperatura llegará a 26 °C y cuándo vuelven las lluvias

  4. Se corta el buen tiempo en Buenos Aires:cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

    Se corta el buen tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

  5. De los 25 °C a un tormentón ventoso:cómo cambia el tiempo en el AMBA con la llegada de la primavera

    De los 25 °C a un tormentón ventoso: cómo cambia el tiempo en el AMBA con la llegada de la primavera
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:el Gobierno cederá ante los aliados y modificará el recorte previsto para Discapacidad

Presupuesto 2027: el Gobierno cederá ante los aliados y modificará el recorte previsto para Discapacidad

La Justicia ordenó al Gobierno certificar las autoridades electas de UTHGRA encabezadas por Luis Barrionuevo

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca:inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Economía

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda:cuánto fue el saldo financiero a favor

Internacionales

Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca

Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca

Telefónica se desplomó 4,77% y las empresas de telecomunicaciones europeas sufrieron un fuerte revés

Máxima tensión entre la OTAN y Rusia:la frase del canciller de Polonia que revivió un eterno debate

Archivos OVNI desclasificados:Estados Unidos reveló una película de 1952 y secretos del Proyecto Libro Azul