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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 23 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 23 - 37 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Noroeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 15 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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