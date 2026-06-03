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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 24 - 46 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Oeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 13° 13° Norte 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Norte 22 - 38 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Norte 27 - 46 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Norte 28 - 45 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Norte 28 - 48 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Norte 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noroeste 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noroeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Oeste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Oeste 24 - 43 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Oeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Oeste 18 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Oeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Oeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Oeste 12 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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