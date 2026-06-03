¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 9° para este 3 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 48 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|13°
|13°
|Norte 24 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|14°
|14°
|Norte 22 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Norte 27 - 46 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Norte 28 - 45 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|14°
|14°
|Norte 28 - 48 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Norte 29 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|15°
|15°
|Noroeste 24 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|15°
|15°
|Noroeste 20 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Noroeste 19 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Noroeste 18 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Oeste 21 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|19°
|19°
|Oeste 24 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Oeste 24 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|18°
|18°
|Oeste 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Oeste 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Oeste 18 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Oeste 15 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|12°
|12°
|Oeste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Oeste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|10°
|Oeste 11 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|8°
|Oeste 12 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|8°
|Oeste 13 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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