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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico para Chubut este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 31 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 22 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 20 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Oeste 23 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 31 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 55 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 20 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 23 - 36 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 24 - 43 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Noroeste 25 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Oeste 31 - 54 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 31 - 54 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Oeste 28 - 54 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 26 - 48 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Oeste 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Oeste 23 - 36 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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