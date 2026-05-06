Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 30 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 19 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.