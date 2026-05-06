Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (19 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 30 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 19 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|–
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 19 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 49 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|11°
|11°
|Noreste 16 - 24 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Noreste 16 - 27 km/h
|90% 1.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Noreste 16 - 27 km/h
|90% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 18 - 28 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Noreste 21 - 32 km/h
|90% 2.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Noreste 22 - 35 km/h
|90% 2.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Noreste 23 - 38 km/h
|90% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 25 - 41 km/h
|90% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Noreste 25 - 40 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Noreste 30 - 48 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Este 27 - 48 km/h
|70% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Noreste 18 - 43 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|14°
|14°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Norte 14 - 27 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Norte 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Noroeste 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|12°
|12°
|Oeste 10 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|12°
|Oeste 14 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|11°
|11°
|Oeste 16 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|11°
|11°
|Oeste 19 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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Santa Fe Clima en
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