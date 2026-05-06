Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Noreste 23 - 38 km/h
Lluvia
90% 1.5 mm
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Norte 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 14 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 30 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 19 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 19 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 49 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Noreste 16 - 24 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 11° 11° Noreste 16 - 27 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 11° 11° Noreste 16 - 27 km/h 90% 2.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
06:00 12° 12° Noreste 18 - 28 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Noreste 21 - 32 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Noreste 22 - 35 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Noreste 23 - 38 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Noreste 25 - 41 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Noreste 25 - 40 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Noreste 30 - 48 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Este 27 - 48 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Noreste 18 - 43 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Norte 16 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Norte 14 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Norte 11 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Norte 11 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Norte 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Oeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Oeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Oeste 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Oeste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.