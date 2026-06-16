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El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noroeste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 19 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:59 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 30 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Noroeste 19 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noroeste 13 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Oeste 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Oeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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