comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 17 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:27
Horas de luz11h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:26 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 41 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Sur 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Suroeste 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Suroeste 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Ciudad de Buenos Airestiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La ola polar golpea a Buenos Aires:cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

    La ola polar golpea a Buenos Aires: cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

  2. Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  3. Pronóstico en Santiago del Estero:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  4. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  5. Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires:los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller:“La eliminamos ya o estamos jodidos”

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller: “La eliminamos ya o estamos jodidos”

Javier Milei viaja este viernes a Rosario para participar del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Economía

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo:cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo: cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo en 30 empresas del país

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Internacionales

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas