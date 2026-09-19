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Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Noreste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Este 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:47
Puesta del sol18:48
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:47 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Norte 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Noreste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noreste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noreste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Este 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Este 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Este 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 10 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Este 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Este 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Este 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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