Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.