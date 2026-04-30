Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noroeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 21 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 12 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 53m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:47 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 21 - 47 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 6 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Noreste 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Noreste 15 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Noreste 17 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Noreste 19 - 45 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Noreste 20 - 46 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Noreste 21 - 46 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Noreste 21 - 47 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 18 - 45 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 17 - 38 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Norte 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.