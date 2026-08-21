Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 21 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|18:37
|Horas de luz
|11h 17m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|64%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:20 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|11°
|Norte 0 - 10 km/h
|0%
|Neblina
|02:00
|10°
|11°
|Norte 0 - 10 km/h
|0%
|Neblina
|03:00
|10°
|10°
|Noroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|10°
|10°
|Noroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|10°
|Noroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|9°
|Noroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|9°
|9°
|Noroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|9°
|9°
|Norte 4 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|14°
|14°
|Noroeste 2 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|17°
|17°
|Oeste 2 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Oeste 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Suroeste 5 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|22°
|Suroeste 7 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|22°
|25°
|Sur 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|22°
|22°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Sureste 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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