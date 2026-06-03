Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en Corrientes? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 25°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:38 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noreste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Este 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Noreste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 24° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Noreste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 26° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 20° 20° Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River:cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

    Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

  3. Se acerca un invierno cálido y lluvioso:qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se acerca un invierno cálido y lluvioso: qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. ¿Vuelve la lluvia a Buenos Aires?:cómo estará el clima este martes 2 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

    ¿Vuelve la lluvia a Buenos Aires?: cómo estará el clima este martes 2 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. ¿Llegan más tormentones con El Niño en 2026? La OMM advierte sobre un evento “intenso” y temperaturas extremas

    ¿Llegan más tormentones con El Niño en 2026? La OMM advierte sobre un evento “intenso” y temperaturas extremas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei habló de las elecciones del 2027 y vaticinó un triunfo del oficialismo:“Los vamos a pasar por arriba”

Javier Milei habló de las elecciones del 2027 y vaticinó un triunfo del oficialismo: “Los vamos a pasar por arriba”

Daniel Scioli anunció que Argentina será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages

El Ejército Argentino recibirá más camiones UNIMOG U4000 y avanza con un plan para incorporar hasta 400 vehículos tácticos

Juicio por YPF:la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina

Economía

Flybondi profundiza su crisis:cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

Flybondi profundiza su crisis: cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

ANSES junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 y qué extras se suman este mes

Luis Caputo confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

ANSES junio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5, 6 o 7 y cómo impactan el aumento y el aguinaldo

Internacionales

Estados Unidos frustró un bombardeo de Irán contra Kuwait, Baréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

Estados Unidos frustró un bombardeo de Irán contra Kuwait, Baréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

La megaconstrucción de China que desafía todos los límites:tiene 55 kilómetros y conecta tres ciudades con un túnel bajo el mar

Golpe al fast food:una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

Las 6 claves que alimentaron la crisis en Bolivia:qué pasó con el gobierno de Rodrigo Paz