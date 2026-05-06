Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 23° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 23° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 23° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 21 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:23
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|10h 56m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:23 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 21 - 38 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|24°
|24°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|25°
|25°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|24°
|25°
|Noreste 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|24°
|25°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|24°
|24°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|24°
|24°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|24°
|24°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|24°
|25°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|25°
|25°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|26°
|27°
|Norte 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|27°
|28°
|Norte 17 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|28°
|30°
|Norte 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|32°
|Norte 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|32°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|30°
|32°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|29°
|32°
|Noreste 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|28°
|31°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|29°
|Noreste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes altas
|19:00
|27°
|28°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|26°
|28°
|Noreste 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|26°
|28°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|26°
|27°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|26°
|27°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|26°
|28°
|Norte 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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