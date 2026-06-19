Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo soleado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Suroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:01 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 38 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 19 - 33 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Suroeste 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Suroeste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 20 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 10° Suroeste 20 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 19 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Noreste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noreste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Siguen las tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima el fin de semana

    Siguen las tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima el fin de semana

  2. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo

  3. ¿Llueve este domingo 21 de junio?:el pronóstico para el Día del Padre en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    ¿Llueve este domingo 21 de junio?: el pronóstico para el Día del Padre en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Cambio en el pronóstico en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué día podría arrancar la inestabilidad

    Cambio en el pronóstico en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué día podría arrancar la inestabilidad

  5. ¿Qué ropa usar hoy en Córdoba? El pronóstico para este 17 de junio de 2026

    ¿Qué ropa usar hoy en Córdoba? El pronóstico para este 17 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Javier Milei defendió a las empresas manejadas con inteligencia artificial:“¿Por qué no probar con el político robot?”

Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Economía

MSCI le cierra la puerta a la Argentina:seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

MSCI le cierra la puerta a la Argentina: seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Balanza comercial:Argentina registró en mayo un superávit récord de 3.504 millones de dólares por el salto de las exportaciones

Privatización de la Hidrovía:Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre:cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Internacionales

El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya:pista corta, clima feroz y riesgo extremo

El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya: pista corta, clima feroz y riesgo extremo

Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks:disparos, corridas y tensión

Hito naval:un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida

Donald Trump jubiló al Air Force One y lo reemplaza por el “Palacio volador”:cómo es el nuevo avión presidencial donado por Qatar