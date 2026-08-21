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Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Sur 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sur 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 15 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:16 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 15 - 25 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 15 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Niebla
04:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Neblina
05:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Niebla
06:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 10° 10° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Oeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 22° 25° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Sur 5 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 3 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sureste 5 - 6 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sur 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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