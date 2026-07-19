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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
26°
Viento
Norte 25 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24°
Viento
Oeste 8 - 32 km/h
Lluvia
40% 0.7 mm
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 28 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 29°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 28°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:38 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 28 - 53 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 28° 30° Norte 28 - 48 km/h 0% Cielo despejado
02:00 28° 29° Noreste 20 - 50 km/h 0% Cielo despejado
03:00 26° 28° Norte 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
04:00 26° 27° Norte 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 26° 27° Norte 21 - 39 km/h 0% Cubierto
06:00 26° 27° Norte 23 - 42 km/h 0% Cubierto
07:00 26° 27° Norte 26 - 47 km/h 0% Cubierto
08:00 26° 27° Norte 26 - 48 km/h 0% Cubierto
09:00 26° 28° Norte 25 - 47 km/h 0% Cubierto
10:00 26° 28° Norte 24 - 47 km/h 0% Cubierto
11:00 26° 28° Norte 23 - 44 km/h 0% Cubierto
12:00 27° 29° Norte 20 - 42 km/h 0% Cubierto
13:00 27° 30° Norte 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 31° Noroeste 27 - 52 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 27° 30° Noroeste 22 - 52 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 26° 27° Noroeste 17 - 45 km/h 40% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 24° 24° Oeste 8 - 32 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 24° 24° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 21° Suroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 20° Suroeste 11 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 22° 22° Sur 13 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Sur 8 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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