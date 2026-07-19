Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 28 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.