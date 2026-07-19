Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar este 19 de julio de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 19 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 28 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:38
|Puesta del sol
|18:20
|Horas de luz
|10h 42m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|32%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:38 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 28 - 53 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|28°
|30°
|Norte 28 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|28°
|29°
|Noreste 20 - 50 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|26°
|28°
|Norte 21 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|26°
|27°
|Norte 21 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|26°
|27°
|Norte 21 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|26°
|27°
|Norte 23 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|26°
|27°
|Norte 26 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|26°
|27°
|Norte 26 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|26°
|28°
|Norte 25 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|26°
|28°
|Norte 24 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|26°
|28°
|Norte 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|27°
|29°
|Norte 20 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|27°
|30°
|Norte 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|28°
|31°
|Noroeste 27 - 52 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|27°
|30°
|Noroeste 22 - 52 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|26°
|27°
|Noroeste 17 - 45 km/h
|40% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|24°
|24°
|Oeste 8 - 32 km/h
|40% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|24°
|24°
|Suroeste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|23°
|21°
|Suroeste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|22°
|20°
|Suroeste 11 - 22 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|22°
|22°
|Sur 13 - 21 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|21°
|21°
|Sur 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|21°
|21°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|20°
|20°
|Sur 8 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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