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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:39 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 42 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 13 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Suroeste 13 - 22 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Suroeste 16 - 30 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 16° 16° Suroeste 19 - 34 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Suroeste 19 - 36 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 14° 14° Suroeste 20 - 36 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 14° 14° Suroeste 15 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 14° 14° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 17 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Suroeste 21 - 41 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Suroeste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sur 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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