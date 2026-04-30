Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.