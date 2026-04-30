Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 4 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:41 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 27 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noreste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 11° Noreste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 11° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Norte 5 - 15 km/h 0% Neblina
07:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Este 1 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Este 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sureste 2 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sureste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Este 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Este 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sureste 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Noreste 1 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Oeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.