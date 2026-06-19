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Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jujuy. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Noroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Oeste 4 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Sur 3 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sureste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sureste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 1 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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