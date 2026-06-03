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¿Qué ropa usar hoy en Jujuy? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (2.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Noroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Sur 6 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Cubierto
15°
Viento
Noroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:57 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 6 - 20 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Noroeste 1 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sureste 1 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Sureste 4 - 17 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sureste 5 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 18° 18° Sureste 5 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 5 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 6 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 17° 17° Suroeste 6 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 16° 16° Suroeste 3 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 15° 15° Oeste 3 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 15° 15° Oeste 3 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 15° 15° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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