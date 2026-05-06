Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 5 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 24°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:44 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 11° Norte 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 24° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 24° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 24° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes altas
16:00 24° 25° Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Sur 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Norte 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.