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El tiempo en La Pampa hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:28 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 6 - 30 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 19 - 33 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Oeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Oeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Oeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Oeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 10 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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