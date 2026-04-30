El tiempo en La Pampa hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:55
|Puesta del sol
|18:32
|Horas de luz
|10h 37m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:55 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Noroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|9°
|8°
|Noroeste 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|9°
|8°
|Noroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|8°
|7°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|7°
|Norte 11 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|7°
|Noroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|9°
|7°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|7°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|11°
|11°
|Norte 15 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Norte 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Norte 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Norte 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|21°
|Norte 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|22°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|25°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Norte 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|25°
|Norte 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Noreste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Norte 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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