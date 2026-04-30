Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 15 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Norte 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 23°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:55 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Norte 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Norte 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Norte 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Norte 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Norte 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Norte 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.