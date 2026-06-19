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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:28 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Oeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Oeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Oeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Oeste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Oeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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