¿Qué ropa usar hoy en La Pampa? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 20 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:21
|Puesta del sol
|18:08
|Horas de luz
|9h 47m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:21 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 3 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 20 - 36 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|11°
|11°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|10°
|10°
|Noreste 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|10°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Noreste 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Norte 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Norte 16 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|16°
|16°
|Noreste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Noreste 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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