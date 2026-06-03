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¿Qué ropa usar hoy en La Pampa? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Noreste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 20 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:21 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 20 - 36 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Noreste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noreste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Norte 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Norte 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noreste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noreste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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