Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para La Pampa este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 14 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Suroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 7 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:29 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Oeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Oeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Oeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 6 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Llueve el Día del Padre en Buenos Aires?:el pronóstico para este domingo 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

    ¿Llueve el Día del Padre en Buenos Aires?: el pronóstico para este domingo 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Calor durante el invierno 2026?:cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

    ¿Calor durante el invierno 2026?: cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

  3. Pronóstico extendido para Santa Cruz:qué esperar este 20 de junio de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 20 de junio de 2026

  4. Bomba meteorológica en Buenos Aires:hasta cuándo durarán las lluvias y la ola polar con temperaturas mínimas de 3 grados

    Bomba meteorológica en Buenos Aires: hasta cuándo durarán las lluvias y la ola polar con temperaturas mínimas de 3 grados

  5. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma Laboral:cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Reforma Laboral: cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

Alerta en el interior del país:empresas de colectivos podrían reducir o cancelar servicios desde el lunes 22 de junio

Economía

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Góndolas en rojo: cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Internacionales

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

Misión diplomática: enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música