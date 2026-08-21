Pronóstico en La Rioja: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|19:07
|Horas de luz
|11h 13m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|64%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?
Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 07:54 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Oeste 7 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Oeste 6 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Oeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Oeste 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Oeste 2 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Suroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|12°
|12°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Sur 9 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Sur 8 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|25°
|Sur 8 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Sur 11 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|23°
|25°
|Sur 13 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Sur 12 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|24°
|Sur 10 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Oeste 7 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|18°
|18°
|Oeste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|17°
|17°
|Oeste 6 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Suroeste 8 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán