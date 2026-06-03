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¿Qué ropa usar hoy en La Rioja? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 6 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:14 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 19 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Oeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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