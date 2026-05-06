Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
18°
Viento
Noroeste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Noreste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 27°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:58 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Noroeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Este 2 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Sureste 4 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 22° 24° Este 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Este 4 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 26° 27° Noreste 4 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 27° 27° Este 3 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 27° 27° Noreste 3 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Norte 4 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 23° 24° Oeste 2 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 22° 24° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 22° 24° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 20° 20° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.