comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Sur 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 11 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sur 9 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:06 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sur 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Sur 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 12 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 10° Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sur 17 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sur 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sur 17 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 15 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sur 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sur 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sur 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Sur 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 9 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 7 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La ola polar golpea a Buenos Aires:cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

    La ola polar golpea a Buenos Aires: cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

  2. Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  3. Pronóstico en Santiago del Estero:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  4. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  5. Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires:los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller:“La eliminamos ya o estamos jodidos”

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller: “La eliminamos ya o estamos jodidos”

Javier Milei viaja este viernes a Rosario para participar del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Economía

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo:cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo: cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo en 30 empresas del país

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Internacionales

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas