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¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Luján de Cuyo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:30 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 6 - 7 km/h 0% Neblina
02:00 12° 12° Norte 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sureste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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