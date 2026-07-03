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¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 4 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 4 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 4 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Este 3 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:38
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:38 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 12 - 34 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Neblina
02:00 Noreste 6 - 16 km/h 0% Calima con cielo cubierto
03:00 Suroeste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Sur 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 3 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 1 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Este 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 3 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noreste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 3 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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