Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Mendoza este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 13 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 11 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol18:36
Horas de luz9h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:37 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 13 - 36 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 12 km/h 0% Neblina
02:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Neblina
03:00 Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sur 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sur 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Suroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Llueve el Día del Padre en Buenos Aires?:el pronóstico para este domingo 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

    ¿Llueve el Día del Padre en Buenos Aires?: el pronóstico para este domingo 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Calor durante el invierno 2026?:cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

    ¿Calor durante el invierno 2026?: cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

  3. Pronóstico extendido para Santa Cruz:qué esperar este 20 de junio de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 20 de junio de 2026

  4. Bomba meteorológica en Buenos Aires:hasta cuándo durarán las lluvias y la ola polar con temperaturas mínimas de 3 grados

    Bomba meteorológica en Buenos Aires: hasta cuándo durarán las lluvias y la ola polar con temperaturas mínimas de 3 grados

  5. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma Laboral:cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Reforma Laboral: cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

Alerta en el interior del país:empresas de colectivos podrían reducir o cancelar servicios desde el lunes 22 de junio

Economía

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Góndolas en rojo: cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Internacionales

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

Misión diplomática: enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música