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Pronóstico en Misiones: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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El pronóstico para Misiones este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 17 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sureste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 12 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 25m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:31 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sureste 9 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sureste 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sureste 7 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 12 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sureste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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