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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (23 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia moderada con cielo cubierto, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Noroeste 8 - 16 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 8 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 23 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia moderada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:32 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia moderada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 23 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Oeste 11 - 27 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Oeste 14 - 42 km/h 90% 5.7 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
04:00 15° 15° Oeste 4 - 37 km/h 90% 5.3 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Este 10 - 23 km/h 90% 4.3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
06:00 14° 14° Noreste 14 - 34 km/h 90% 3.2 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
07:00 15° 15° Norte 9 - 24 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Norte 9 - 17 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Noroeste 8 - 16 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Oeste 8 - 17 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Suroeste 13 - 25 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Sur 9 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 15° 15° Suroeste 9 - 19 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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